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CEO Droppii: Người kinh doanh online hiện quan tâm nhất là nghiệp vụ thuế

Ông Trần Thiên Ấn chia sẻ, 100% đơn hàng tại Droppii đều có hóa đơn.
Đọc thêm : CEO Droppii: "Người kinh doanh online hiện nay quan tâm nhất là nghiệp vụ thuế"