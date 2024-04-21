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CĐV trầm trồ trước siêu phẩm đá phạt đẹp mỹ mãn của Khuất Văn Khang

Khuất Văn Khang đã mang tới lợi thế cho U23 Việt Nam nhờ siêu phẩm đá phạt vào lưới U23 Malaysia.
Đọc thêm : CĐV trầm trồ trước siêu phẩm đá phạt đẹp mỹ mãn của Khuất Văn Khang