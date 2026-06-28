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CĐV Pháp tái hiện màn ăn mừng Viking

Hàng trăm cổ động viên Pháp cùng hô vang và vỗ tay theo phong cách Viking nổi tiếng của Na Uy, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài World Cup 2026.
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