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CĐV Nhật Bản phủ kín Shibuya sau chiến thắng lịch sử

Sau chiến thắng lịch sử của tuyển Nhật Bản, hàng nghìn cổ động viên đã phủ kín khu vực Shibuya để ăn mừng, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt hiếm thấy tại World Cup 2026.
Đọc thêm : Biển người ở trung tâm Tokyo sau chiến thắng lịch sử của Nhật Bản