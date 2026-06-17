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CĐV Na Uy gây sốt với màn “chèo thuyền Viking” tại World Cup

Trong trận đấu giữa Na Uy và Iraq tại sân Boston, các cổ động viên Na Uy đã khiến người hâm mộ toàn cầu thích thú với màn cổ vũ mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc.
Đọc thêm : Cổ động viên Na Uy gây sốt với màn “chèo thuyền Viking” tại World Cup