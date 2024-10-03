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CĐV Indonesia xuống đường biểu tình, phản đối đội nhà nhập tịch "vô tội vạ"

Rất nhiều cổ động viên Indonesia đã xuống đường biểu tình để phản đối chính sách nhập tịch ồ ạt của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI).
Đọc thêm : CĐV Indonesia xuống đường biểu tình, phản đối đội nhà nhập tịch "vô tội vạ"