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CĐV Indonesia nổi giận, "tấn công" HLV khi đội nhà bị loại ở giải châu Á

Cổ động viên (CĐV) Indonesia đã tấn công trang cá nhân của HLV Indra Sjafri sau khi đội U20 Indonesia bị loại sớm ở giải U20 châu Á.
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