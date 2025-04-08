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CĐV Đông Nam Á ca ngợi màn trình diễn của U17 Việt Nam và U17 Indonesia

Màn trình diễn của U17 Việt Nam và U17 Indonesia ở giải U17 châu Á 2025 tại Saudi Arabia đã nhận được sự khen ngợi từ các cổ động viên (CĐV) Đông Nam Á.
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