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CĐV đội bóng mới đòi đuổi Neymar chỉ sau… 2 trận

Neymar đã thi đấu vô cùng tệ hại trong trận đấu thứ hai ở Santos gặp Novorizontino. Nhiều cổ động viên (CĐV) Santos đã đòi đuổi tiền đạo người Brazil.
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