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CĐV choáng váng với pha làm bàn "như gã điên" của Erling Haaland

Bàn thắng tới từ cú đánh gót của Haaland trong trận đấu với Sparta Prague khiến cho nhiều cổ động viên choáng váng.
Đọc thêm : CĐV choáng váng với pha làm bàn "như gã điên" của Erling Haaland