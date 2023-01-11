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CĐV châu Á: "Trận Việt Nam - Thái Lan là siêu kinh điển ở Đông Nam Á"

Chiến thắng đậm 3-0 trước Malaysia ở trận bán kết lượt về giúp Thái Lan giành vé vào chung kết AFF Cup 2022 để đối đầu với đội tuyển Việt Nam.
Đọc thêm : CĐV châu Á: "Trận Việt Nam - Thái Lan là siêu kinh điển ở Đông Nam Á"