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CĐV CH Séc sơn cả ngôi nhà theo màu cờ Argentina

(Dân trí) - Một CĐV Argentina tại CH Séc gây chú ý khi sơn toàn bộ ngôi nhà theo hai màu xanh - trắng, phủ kín hình ảnh Messi và đội tuyển Argentina.
Đọc thêm : CĐV CH Séc sơn cả ngôi nhà theo màu cờ Argentina