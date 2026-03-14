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Cây vải gần 300 năm tuổi gắn với cuộc đời Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông

Cây vải cổ thụ tại chùa Tượng Sơn (Hà Tĩnh) gắn với cuộc đời tận tụy và sự hết lòng vì người bệnh của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông.
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