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Cây linh sam có hình dáng độc lạ vì mâu thuẫn của hàng xóm

Mâu thuẫn giữa 2 gia đình ở Anh đã khiến cho phần cây bị nhô sang hàng xóm bị chặt.
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