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Cây cầu "sống ảo" nổi tiếng nhất châu Âu

Một cây cầu treo nhỏ tại dãy Alps (Áo) bất ngờ gây sốt toàn cầu nhờ hình ảnh “lơ lửng giữa trời”. Tuy nhiên, thực tế phía sau địa điểm này khác xa những gì mạng xã hội thể hiện.
Đọc thêm : Cú lừa ngoạn mục về cây cầu “sống ảo” nổi tiếng nhất châu Âu