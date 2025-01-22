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Cậu út của Tổng thống Donald Trump gây chú ý với diện mạo điển trai

Barron Trump, cậu con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump, gây sốt khi xuất hiện tại lễ nhậm chức của cha, ngày 20/1 (giờ Mỹ).
Đọc thêm : Cậu út của Tổng thống Donald Trump gây chú ý với diện mạo điển trai