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Cầu thủ Việt Nam lọt top 60 tài năng trẻ triển vọng nhất thế giới

Tờ Guardian vừa công bố danh sách 60 tài năng trẻ triển vọng nhất thế giới 2023. Trong đó, tiền vệ Lê Đình Long Vũ đã góp mặt trong danh sách này.
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