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Cầu thủ Cape Verde xếp hàng để xin chụp ảnh với Messi

Tại cuộc họp báo sau trận đấu giữa Argentina và Cape Verde, các cầu thủ của đội tuyển châu Phi đã đứng xếp hạng để xin chụp ảnh, xin chữ ký và đổi áo với Lionel Messi.
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