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Cầu thủ Canada và Qatar lao vào xô xát sau tiếng còi mãn cuộc

Sau tiếng còi mãn cuộc chiến thắng lịch sử 6-0 của Canada trước Qatar tại World Cup, cầu thủ và thành viên ban huấn luyện hai đội đã xảy ra xô xát trên sân.
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