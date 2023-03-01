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"Cẩu tặc" xông vào nhà cướp chó trước mặt chủ

Đối tượng trộm chó ngang nhiên mở cửa cổng, xông vào nhà cướp chó vừa bị dính bả đang nằm giãy giụa rồi lên xe máy bỏ chạy, trước sự ngỡ ngàng của chủ nhà.
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