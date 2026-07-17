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Cầu ở Iran bốc cháy sau đòn tập kích của Mỹ

Mỹ phát động thêm một loạt các cuộc tấn công vào đêm 16/7, được cho là nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm một số cây cầu trên khắp lãnh thổ Iran.
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