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Câu nói đau lòng của bé gái Trung Quốc sau khi chứng kiến bố bạo hành mẹ

Chứng kiến bố mẹ cãi nhau, ẩu đả và đập phá đồ đạc trong nhà, bé gái Trung Quốc bật khóc, nói: "Chúng ta không còn là gia đình nữa. Mẹ hãy ly hôn bố đi".
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