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Cẩu, kéo chiếc ô tô phủ bạt, "nằm lì" suốt nhiều năm trên phố Bát Sứ

Đọc thêm : Cẩu, kéo chiếc ô tô phủ bạt, "nằm lì" suốt nhiều năm trên phố Bát Sứ