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Cầu Dân trí ở xã Cao Bồ sắp hoàn thành, giấc mơ của bà con thành hiện thực

Cầu Dân trí bắc qua suối Nậm Má của xã Cao Bồ đang được đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành giữa tháng 5.
Đọc thêm : "Báo Dân trí biến giấc mơ có cây cầu vững chãi qua suối thành hiện thực"