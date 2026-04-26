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Cầu dẫn sau xe đầu kéo sập xuống đường, suýt gây hậu quả nghiêm trọng

Chiếc xe đầu kéo đang di chuyển trên đường thì phần cầu dẫn phía sau rơ-moóc bất ngờ bị sập xuống đường, suýt đè trúng người đi xe máy ngay phía sau.
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