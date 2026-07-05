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Cầu Brooklyn bốc cháy giữa màn bắn pháo hoa mừng Quốc khánh Mỹ

Một phần cầu Brooklyn ở thành phố New York bốc cháy trong lúc màn bắn pháo hoa mừng Quốc khánh Mỹ tối 4/7 đang diễn ra.
Đọc thêm : Cầu Brooklyn bốc cháy giữa màn bắn pháo hoa mừng Quốc khánh Mỹ