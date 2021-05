Cậu bé mồ côi cha mẹ và giấc mơ trở thành cảnh sát biển

Bố mất khi Nguyễn Trọng Mến (SN 2001, lớp 8A, trường THCS Nghi Xá, Nghi Lộc, Nghệ An) mới được 6 tuổi. 7 năm sau mẹ Mến cũng qua đời do căn bệnh ung thư. Mến sống với người anh trai cùng cha khác mẹ trong căn nhà nhỏ cha mẹ để lại. Người anh đã hơn 60 tuổi, lại có tật nghiện rượu nên thành thử ra Mến phải tự lo cho cuộc sống của mình. Cũng may, người chị dâu thương đứa con côi cút nên chạy qua chạy lại giúp đỡ. Mặc dù hoàn cảnh ép le như vậy nhưng Nguyễn Trọng Mến học rất giỏi, nhiều năm liền em đạt danh hiệu học sinh giói cấp huyện và là thành viên đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp huyện 2 môn Ngữ văn và Giáo dục công dân. Ước mơ của Mến là sau này trở thành cảnh sát biển để góp phần bảo vệ toàn vẹn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đó là ước mơ, còn hiện tại, cuộc sống của Mến gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Để động viên và tiếp sức cho Mến đến trường, BGH Trường THCS Nghi Xá đã miễn toàn bộ số tiền đóng góp cho em.