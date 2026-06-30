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Cậu bé lớp 8 bị bỏng điện cao thế oà khóc: “Xin cứu chân của con”

Bị bỏng điện nặng khi đi thả diều, em Nguyễn Đức Nghĩa (14 tuổi, Hà Tĩnh) phải cắt bỏ nhiều ngón chân và đối mặt nguy cơ tàn tật.
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