Cậu bé gốc Việt gây ấn tượng tại The Voice Kids Đức

Cậu bé tên Duy, 14 tuổi là một trong những gương mặt gây ấn tượng nhất tại vòng thi Giấu mặt của cuộc thi The Voice Kids Đức năm nay. Với màn trình diễn ca khúc Let it go, Duy đã chinh phục được khán giả, các huấn luyện viên và trở thành thành viên trong đội của ca sỹ Mark Forster.