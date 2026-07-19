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Cậu bé đang đi ngoài sân bất ngờ bị rắn lao ra tấn công

Đoạn video được camera giám sát ghi lại tại Lâm Đồng, cho thấy khoảnh khắc một cậu bé đang chạy qua sân, bất ngờ bị một con rắn lao ra tấn công.
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