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Cậu bé 6 tuổi "ăn cả thế giới" khiến 20 triệu mẹ bỉm "xin vía"

Cả chục triệu mẹ bỉm sữa thích thú trước video ghi lại cảnh cậu bé bụ bẫm cầm đũa và bát cơm rau chấm mắm kho với biểu cảm dễ thương vô đối.
Đọc thêm : Cậu bé 6 tuổi "ăn cả thế giới" khiến 20 triệu mẹ bỉm "xin vía"