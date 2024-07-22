Video
video cùng chuyên mục

Cậu bé 12 tuổi đỗ đại học: "Cháu thấy đề khá dễ"

Trong kỳ thi tuyển sinh đại học tại Trung Quốc năm nay, Liu Yao là thí sinh nhỏ tuổi nhất trúng tuyển khi mới 12 tuổi.
Đọc thêm : Cậu bé 12 tuổi đỗ đại học: "Cháu thấy đề khá dễ"