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Cầu 19 tỷ đồng với đường dẫn uốn lượn khó hiểu vẫn dang dở

Dự án cầu Bãi Thẹn bắc qua sông Nhà Lê ở Hà Tĩnh vẫn dang dở sau 2 năm thi công. Công trình này từng gây xôn xao dư luận vì cầu và đường dẫn không thẳng hàng.
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