Video
video cùng chuyên mục

Cape Verde được chào đón như những người hùng sau kỳ World Cup lịch sử

Đội tuyển Cape Verde đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt khi trở về từ Mỹ sau hành trình đáng nhớ tại World Cup 2026.
Đọc thêm : Cape Verde được chào đón như những người hùng sau kỳ World Cup lịch sử