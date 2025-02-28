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Cặp vợ chồng từng lập kỷ lục hôn nhau lâu nhất hơn 58 giờ đã chia tay

Anh Ekkachai (sống tại Thái Lan) từng thiết lập kỷ lục nụ hôn dài nhất thế giới với vợ, tiết lộ hai vợ chồng đã ly hôn khiến nhiều người tiếc nuối.
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