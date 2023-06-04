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Cặp vợ chồng kỳ lạ: 3 năm không nói chuyện nhưng nhất quyết không ly hôn

Mặc dù sống cùng nhà, vợ chồng không hề nói chuyện với nhau trong suốt 3 năm liền, khi cần liên lạc thì viết ra giấy.
Đọc thêm : Cặp vợ chồng kỳ lạ: 3 năm không nói chuyện nhưng nhất quyết không ly hôn