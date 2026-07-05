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Cặp đôi tay không leo lên đỉnh tháp Empire State để cầu hôn

Một cặp đôi đã leo lên đỉnh tháp ăng-ten của tòa nhà Empire State ở New York (Mỹ) mà không dùng các biện pháp bảo hộ, sau đó treo biểu ngữ rồi cầu hôn ở độ cao 443m.
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