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Cặp đôi suýt gặp nạn khi liều lĩnh dắt xe máy qua đoạn đường nước chảy xiết

Đoạn video được ghi lại tại Thái Nguyên cho thấy bất chấp việc đoạn đường bị ngập và nước đang chảy xiết, cặp đôi vẫn liều lĩnh dắt xe máy để lội qua.
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