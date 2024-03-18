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Cặp đôi ngoại quốc giả Interpol cưỡng đoạt tiền của du khách phố cổ

Hai đối tượng người Pakistan và Iran mua một thẻ giả Interpol ở Thái Lan, sau đó đe dọa, cưỡng đoạt tiền của du khách tại phố cổ Hà Nội.
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