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Cặp đôi kinh hãi phát hiện rắn hổ mang trên giường trong phòng khách sạn

Một cặp vợ chồng trong khi đang ngủ tại một khách sạn ở tỉnh Krabi (Thái Lan) đã bị đánh thức khi cảm thấy có thứ gì đó bò qua người.
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