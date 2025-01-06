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Cặp đôi Hà Nội chụp ảnh cưới giữa "tâm bão" mừng đội tuyển vô địch AFF Cup

Trong rừng cờ đỏ rợp trời Hà Nội tối 5/1, cô dâu và chú rể ngập tràn hạnh phúc, giương cao lá cờ Tổ quốc và chụp lại khoảnh khắc đáng nhớ.
Đọc thêm : Cặp đôi Hà Nội chụp ảnh cưới giữa "tâm bão" mừng đội tuyển vô địch AFF Cup