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Cặp đôi đại gia tặng khách mời lì xì 20 triệu đồng khi đến dự đám cưới

Một đám cưới được tổ chức tại Trung Quốc khiến nhiều người choáng ngợp với độ xa hoa và "mát tay" của gia đình cô dâu, chú rể.
Đọc thêm : Cặp đôi đại gia tặng khách mời lì xì 20 triệu đồng khi đến dự đám cưới