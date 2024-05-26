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Cặp đôi bị "ném đá" vì tổ chức sinh nhật cho mèo tại cửa hàng Louis Vuitton

Sau khi tổ chức sinh nhật sang chảnh cho thú cưng, cặp vợ chồng doanh nhân người Malaysia bị dân mạng chỉ trích, cho rằng họ đã quá phung phí tiền bạc.
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