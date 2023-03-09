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Cấp cứu sau khi ăn trứng vịt lộn vì thủ phạm không ngờ

Trong suốt 3 ngày trước khi đến viện, bệnh nhân không thể ăn uống được gì, khó chịu và mệt mỏi nhiều, không đi tiểu được.
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