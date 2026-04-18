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Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong xây dựng cơ bản hoàn thành, chuẩn bị thông xe

Các đơn vị thi công dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong (tỉnh Đắk Lắk) đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, để kịp thông xe dịp 30/4.
Đọc thêm : Toàn cảnh cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong trước ngày về đích