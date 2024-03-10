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Cao Thùy Linh phủ nhận thông tin ngoài đời cũng là tiểu thư

Cao Thùy Linh thủ vai nữ chính Thục Hương trong phim "Đào, phở và piano" lần đầu tiết lộ về cát-xê, bạn trai và những thay đổi bất ngờ trong cuộc sống.
Đọc thêm : Cao Thùy Linh phủ nhận thông tin ngoài đời cũng là tiểu thư