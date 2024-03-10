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Cao Thùy Linh đóng "Đào, phở và piano": Cát-xê 50 triệu, cả xã tự hào

Cao Thùy Linh thủ vai nữ chính Thục Hương trong phim "Đào, phở và piano" lần đầu tiết lộ về cát-xê, bạn trai và những thay đổi bất ngờ trong cuộc sống.
Đọc thêm : Cao Thùy Linh đóng "Đào, phở và piano": Cát-xê 50 triệu, cả xã tự hào