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Cao Thái Sơn: "Trước kia, tôi hay bực tức với người nói xấu mình"

Cao Thái Sơn nói rằng, nếu đủ nhân duyên gặp lại người mà anh đã làm tổn thương, anh sẽ gửi lời xin lỗi đến đồng nghiệp vì chuyện đã qua.
Đọc thêm : Cao Thái Sơn: "Trước kia, tôi hay bực tức với người nói xấu mình"