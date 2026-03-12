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Cảnh tượng chưa từng có kể từ đầu chiến tranh giữa Mỹ - Israel và Iran

Iran phối hợp với các lực lượng đồng minh tiến hành đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào miền Bắc Israel, tạo ra cảnh tượng chưa từng có kề từ đầu chiến tranh.
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