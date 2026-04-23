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Cảnh thi công tường chắn sóng trăm tỷ đồng

Gần 900m tường chắn sóng thuộc dự án đường nối từ Khu du lịch Bãi Lữ (xã Hải Lộc, Nghệ An) với quốc lộ 7C có kinh phí xây dựng khoảng 100 tỷ đồng.
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